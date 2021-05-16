Дуэт прекратил существование в 2006 году.

Почему распалась группа "Руки вверх!", рассказал Сергей Жуков, сообщает zakon.kz.

Произошедшее объяснил проблемами с продюсером и изменениями отношений с коллегой.

По информации "Смотрим", дуэт "Руки вверх!" прекратил существование в 2006 году, после чего Сергей Жуков стал выступать сольно.

Группа сотрудничала с продюсером Андреем Маликовым. В этот период ее солисты жили скромно: давали десятки концертов за высокие гонорары, но постоянно экономили и пытались копить на собственные нужды. В 1999 коллектив расторг договор с Маликовым, - вспоминает музыкант.

По словам Жукова, материально стало легче, но вокруг дуэта появились некрасивые слухи.

Сергей Жуков и Алексей Потехин выступали вместе до 2006 года, после чего решили работать порознь.

Музыкант вспоминает, что в его партнере не было рвения к музыке. Он не пел, не предлагал идеи, не продюсировал – просто играл на клавишных. И хоть коллеги отлично друг друга знали, они поняли, что их пути разошлись. Они остались друзьями.

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