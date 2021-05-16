Американка убила сына и дочь, повинуясь загадочным голосам в голове

Женщина сама вызвала полицию после убийства детей.

В американском городе Феникс, штат Аризона, женщина убила своих детей из-за голосов в ее голове, сообщает zakon.kz.

Американка позвонила в полицию и сообщила, что "некие голоса в голове" заставляют ее убить собственных детей. Когда полицейские прибыли по указанному адресу, они обнаружили в квартире тела 9-летней девочки и 7-летнего мальчика со следами насильственной смерти, передает FOX 10 Phoenix.

Полицейские рассказали журналистам, что ранее уже бывали в этой квартире по причине скандалов между супругами, но не могли предположить, что ситуация подойдет к такому финалу. Личность погибших и их родителей пока не раскрывается, причины смерти неизвестны.

Сейчас с подозреваемой работают следователи.

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