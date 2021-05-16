Коронавирус в Казахстане. "Красная" зона стала больше

8 регионов находятся в "красной" зоне.

Алматинская и Актюбинская области перешли из "желтой" зоны, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, теперь они находятся в "красной".

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 мая выглядит следующим образом: В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, Актюбинская, Алматинская области. ⠀В "желтой" зоне: г. Шымкент, Атырауская, Восточно-Казахстанская области.⠀В "зеленой" зоне: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская , Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

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