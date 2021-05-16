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Часть улицы Сатпаева в Алматы недоступна для проезда

Фото: 24.kz 16 мая 2021, 11:31

Внесено изменение в движение общественного транспорта.

В Алматы 16 мая перекроют часть улицы Сатпаева, передает zakon.kz.

Это связано с дорожными работами.

16 мая в связи с дорожными работами будет перекрыто движение по ул. Сатпаева от ул.Манаса до ул.Байтурсынова в обоих направлениях, - отметили в городском управлении мобильности города.

Стоит отметить, что транспорт будет курсировать по следующей схеме: улица Жандосова (восток) - Ауэзова (север) - Абая (восток). Затем проспект Абая (запад) - Ауэзова (юг) - Сатпаева (запад) и далее по маршруту.

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