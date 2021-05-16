В Алматинской области солдат сбежал из части из-за тоски по дому

Проводится служебное расследование.

Солдат-срочник сбежал из воинской части в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Его задержали через два дня.

14 мая военнослужащий срочной службы воинской части 5574 (п. Заречный, Алматинская область) рядовой Дархан Мырзабаев, призванный ОДО Жарминского района ВКО, самовольно ушел в неизвестном направлении, - отметили в пресс-службе Национальной гвардии РК.

Cилами личного состава воинской части был организован поиск военнослужащего.

Мырзабаев был задержан ночью 16 мая на станции Сарыозек. По словам солдата, причиной ухода из воинской части явилась тоска по дому. Сейчас рядовой доставлен в воинскую часть, - отметили в ведомстве.

Проводится служебное расследование.

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