Какие животные умеют смеяться 

Смеяться умеют 65 видов животных.

Смеяться умеют 65 видов животных. Это человекообразные обезьяны, коровы, собаки, лисы, тюлени, мангусты, а также три вида птиц, сообщает zakon.kz.

По информации Ren.tv, Кошки не умеют смеяться.

Ученые из Калифорнийского университета исследовали звуковые и мимические проявления животных. Как правило, они используются для демонстрации дружелюбия и сильно напоминают человеческий смех.

Оценивались, в частности, тональность звука, его громкость, высота, ритмичность и продолжительность, - рассказали они.

Ученые полагают, что в природе существуют и другие виды, умеющие смеяться, но они обитают в труднодоступных местах.

Фото: pixabay

Фото: doc-tv.ru

Фото: fishki.net

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