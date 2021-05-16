Какие животные умеют смеяться 

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Смеяться умеют 65 видов животных.
Смеяться умеют 65 видов животных. Это человекообразные обезьяны, коровы, собаки, лисы, тюлени, мангусты, а также три вида птиц, сообщает zakon.kz.
По информации Ren.tv, Кошки не умеют смеяться.
Ученые из Калифорнийского университета исследовали звуковые и мимические проявления животных. Как правило, они используются для демонстрации дружелюбия и сильно напоминают человеческий смех.
Оценивались, в частности, тональность звука, его громкость, высота, ритмичность и продолжительность, - рассказали они.
Ученые полагают, что в природе существуют и другие виды, умеющие смеяться, но они обитают в труднодоступных местах.
Фото: pixabay
Фото: doc-tv.ru
Фото: fishki.net
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