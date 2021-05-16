В Индии молния убила 18 слонов

Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Молния убила стадо из 18 слонов во время шторма в Индии, сообщает zakon.kz.

Трупы животных в лесу обнаружили жители близлежащей деревни. Слоны были найдены в провинции Гувахати, штат Ассам.

Правительство штата распорядилось провести тщательное расследование.

Предварительный отчет предполагает, что смерть могла быть вызвана ударами молнии, хотя нам необходимо выяснить с помощью судебно-медицинских экспертиз, могла ли быть какая-либо другая причина, такая как отравление или болезнь, — уточнил министр лесов и дикой природы Ассама Паримал Суклабайдья.

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