У стрелка из Казани появились фан-группы

Их количество постоянно растет.

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе Казани, обрел популярность среди подростков, сообщает zakon.kz.

У стрелка появляются фан-группы. И их количество постоянно растет.

Я не оправдываю его поступков! Это было ужасно. Но аккаунт посвящен его внешности. Потому что он краш, - говорится в описании одной из групп.

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Трагедия в Казани произошла 11 мая. Погибли 9 человек.

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