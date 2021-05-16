У стрелка из Казани появились фан-группы

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Их количество постоянно растет.
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе Казани, обрел популярность среди подростков, сообщает zakon.kz.
У стрелка появляются фан-группы. И их количество постоянно растет.
Я не оправдываю его поступков! Это было ужасно. Но аккаунт посвящен его внешности. Потому что он краш, - говорится в описании одной из групп.
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Трагедия в Казани произошла 11 мая. Погибли 9 человек.
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