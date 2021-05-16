Британская королевская семья стала жертвой вакцины от коронавируса

После прививки вакциной AstraZeneca у принцессы Кентской образовались тромбы.

76-летняя супруга принца Майкла Кентского, Мария Кристина фон Рейбниц прошла вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca, после чего оказалась в тяжелом состоянии, передает zakon.kz.

Как пишет The Sun после прививки у нее образовались тромбы и теперь она уже месяц находится дома на лечении.

Принцесса была нездорова и обратилась за медицинской помощью, - сказал собеседник издания.

Свидетели ее состояния говорят: "Тем, кто был рядом с ней, было трудно видеть ее страдания. Она действительно прошла через это".

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