Близ Алматы расцвели маки

Маки цветут всего несколько недель.

Казахстанцы делятся фотографиями и видео маковых полей, передает zakon.kz.

Маковые поля расположены близ Алматы, а также в Жамбылской области.

В Казахстане растет определенный вид цветов – павлиний мак, или так называемая ремерия. Это растение растет в засушливых местах - в степи, полупустыне, на склонах гор.

Степной мак не является наркотическим растением в отличие от опийного.

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