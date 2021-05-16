Близ Алматы расцвели маки

Приложение zakon.kz
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Маки цветут всего несколько недель.
Казахстанцы делятся фотографиями и видео маковых полей, передает zakon.kz.
Маковые поля расположены близ Алматы, а также в Жамбылской области.
В Казахстане растет определенный вид цветов – павлиний мак, или так называемая ремерия. Это растение растет в засушливых местах - в степи, полупустыне, на склонах гор.
Степной мак не является наркотическим растением в отличие от опийного.
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