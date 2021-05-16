Итальянская блогерша станет наследницей престола

Впервые за тысячу лет женщина в Италии получит право надеть корону.

Виттория Савойская - 17-летняя блогерша и внучка потомка последнего итальянского властителя принца Виктора Эммануила может стать обладательницей королевского титула, передает zakon.kz.

Монархия была упразднена в Италии 75 лет назад, но формально королевская семья все еще существует. И Витторио Эмануэле ди Савойя, сын последнего короля Италии, сделал своей внучке большой подарок на 16-летие, издав указ, отменяющий запрет престолонаследования женщинами, сообщает The Independent.

Это лучший подарок, который он [дедушка] мог для меня сделать, - признается Виттория.

Виттория Савойская сейчас проживает в Париже вместе с сестрой и матерью, часто ездит в США, принимает участие в модных мероприятиях и ведет блог в Instagram.

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