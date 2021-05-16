Темнокожая фея в новой "Золушке" будет бесполой

Действие мюзикла будет разворачиваться в Нью-Йорке.

Темнокожий актер Билли Портер рассказал, что фея-крестная, которую он сыграет в новом фильме "Золушка", будет гендерно-нейтральной, сообщает zakon.kz.

Когда на прошлой неделе я был на съемочной площадке, меня поразило, насколько глубоко я погружаюсь в этот образ, — прокомментировал Портер. — У магии нет пола. Поэтому мы представляем этого персонажа гендерно-нейтральным. По крайней мере, я так его играю. И это здорово.

Как отмечает Gameguru, актер добавил, что совершенно не переживает из-за возможной негативной реакции со стороны зрителей, которую может спровоцировать такой необычный выбор режиссера.

По его словам, фильм станет классической сказкой, но для нового поколения, а дети и молодежь уже готовы к такому.

Режиссер картины — Кэй Кэннон. Действие мюзикла разворачивается в Нью-Йорке, роль Золушки играет Камила Кабельо, а ее возлюбленного — Николас Голицын.

Картина выйдет в сентябре 2021 года.

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