Жертвами радикальной идеологии становятся в основном слабохарактерные люди

С попавшими под влияние деструктивных течений людей работают профессионалы – теологи и психологи.

zakon.kz продолжает публиковать серию материалов о вербовщиках и их жертвах, о радикальной идеологии и деструктивных течениях, а также о том, как не попасть под их влияние.

К сожалению, есть еще случаи, когда граждане, поверив обещаниям и красивым рассказам новых знакомых, которых они встречают как на просторах интернета, так и в жизни, начинают в одночасье менять свои взгляды на жизнь, свой уклад и образ жизни, свои привычки, предпочтения, увлечения, работу и даже порывают родственные и дружеские связи и полностью устремляются в какую-то неизвестность, в туманное будущее. Ради чего? С какой целью? Какая от этого польза? Правильным ли путем они идут? Куда приведет этот путь? На эти и другие жизненно важные вопросы у них зачастую нет ответа, да они, собственно, и не задумываются об этом, так как, попав под влияние чуждой идеологии, деструктивных радикальных течений, не задумываются об этом, а слепо верят и идут за теми, кто тащит их в омут.

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Почему люди так ведут себя и легко становятся жертвами деструктивной идеологии, идут на поводу у сомнительных "покровителей"? По мнению известного эксперта-теолога, руководителя Центра консультации и реабилитации при Управлении общественного развития акимата г. Алматы Руслан Кайергельды, причиной этого, прежде всего, религиозная безграмотность.

- Зачастую, такие люди имеют слабую, лабильную психику, слабый характер, - говорит эксперт. – Из-за этого они не могут полноценно реализовать себя в жизни, становятся злобными, недовольными всеми и вся, негативно относятся к госорганам, обвиняя их во всем, ненавидят общество, в котором живут и такие люди становятся легкой добычей вербовщиков. Профессиональные вербовщики быстро определяют людей, которые подходят для вербовки в ряды сомнительных организаций и течений.

Некоторые думают, что вербовщики это чаще всего какие-то отброски общества, безграмотные, злые, агрессивные, грубые, лишенные чувства такта, культуры и так далее люди. Но это не так, это ошибочное мнение. В жизни как раз наоборот, чаще всего это вполне культурные на вид люди, прилично одетые, с красивыми манерами, среди них много психологов и тех, кто обладает сильной харизмой, лидерскими качествами.

- Такие люди внезапно становятся для "рекрута" ответом на все вопросы и сообществом, ценящим его и готовым принять и поддержать его деньгами, дать работу, оказать моральную поддержку и так далее, - отметил Руслан Кайыргельды. - Это умело расставленная ловушка, в которую легко попадают жертвы обмана и радикальной идеологии.

Что делать, если человек все же попал в сети радикалов, можно ли его вернуть к прежней жизни?

Как пояснил эксперт, с такими людьми работают профессионалы-специалисты – теологи, психологи, которые пытаются помочь человеку понять, куда он попал, и реабилитироваться, скорректировать свои прежние установки. То есть с такими людьми идет полноценная всесторонняя работа, причем она ведется не только с самими жертвами деструктивных течений, но и с членами их семей.

"Конечно, мы надеемся на лучшее и убеждены, что лучше воспитать человека, восстановить его положительный статус, подтолкнуть его к социализации и благодеяниям на пользу общества. Разумеется, есть исключения, но во многих случаях это лучше, нежели сразу начать наказывать человека. Наше государство придерживается гуманной политики и готово дать второй шанс таким людям, - отметил теолог. - К примеру, наш центр реабилитации и консультации работает с теми людьми, которые не являются отъявленными радикалами, но имеют шанс на реабилитацию. Это люди, которые, как правило, запутались, свернули не там, послушали не тех, прочитали не то, но еще не зашли слишком далеко и могут вернуться на праведный путь. Наша задача – помочь им в этом. Мы проводим с ними беседы, в результате которых разъясняем и доказываем ошибочность тех данных, которыми они оперируют. Эти данные еще не успели сформироваться в их сознании в деструктивную идеологию и не пустили глубокие корни. Для реабилитации такого типа людей у нас есть собственные разработанные методики, в соответствии с которыми мы и действуем".

Подготовила Торгын Нурсеитова

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