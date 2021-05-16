Боец UFC бросил вызов Илону Маску

Он заказал автомобиль шесть месяцев назад.

Американский боец смешанного стиля Бенеил Дариуш бросил вызов основателю компаний Tesla и SpaceX миллиардеру Илону Маску, сообщает zakon.kz.

Я хочу бросить вызов Маску. Где машина моей жены, бро? — задался вопросом спортсмен.

Он заказал автомобиль шесть месяцев назад, однако он до сих пор не был доставлен ему. Боец отметил, что его супруга беременна, поэтому он хочет иметь безопасную машину для передвижений.

По информации Lenta.ru, 16 мая Бенеил Дариуш одержал победу над Фергюсоном в соглавном поединке в Хьюстоне. Поединок завершился победой американца единогласным решением судей. Для Фергюсона это стало третьим поражением подряд. Дариуш продлил победную серию до семи поединков. Теперь на его счету 21 победа и четыре поражения. Еще один бой с участием американца завершился вничью.

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