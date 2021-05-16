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Сборная Северной Кореи по футболу снялась с отбора к ЧМ-2022

Фото: football-pitch.ru 16 мая 2021, 18:19

Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Сборная Северной Кореи приняла решение отказаться от участия в азиатском этапе квалификации чемпионата мира — 2022, передает zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Азиатской футбольной конфедерации.

Ранее КНДР приняла решение не посылать свою команду на Олимпийские игры в Токио. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Сборная Северной Кореи выступала в отборочной Группе H вместе с Туркменистаном, Южной Кореей, Ливаном и Шри-Ланкой и после пяти сыгранных матчей имела в активе 8 очков. Результаты встреч распространялись сразу на оба турнира. Дальше ситуацию в свои руки возьмёт Организационный комитет ФИФА.

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