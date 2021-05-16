Полицейский погиб на трассе Уральск-Таскала

У погибшего осталась жена и малолетняя дочь.

Причиной трагедии стало ДТП. Сотрудник полиции погиб, когда его автомобиль перевернулся на трассе, сообщает zakon.kz.

О произошедшем написал в своем Instagram официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.

На трассе Уральск-Таскала погиб сотрудник управления полиции города Мержан Бисенгалиев.

Сотрудник был за рулем своего авто марки Chevrolet Cobalt, вблизи поселка Айнабулак Таскалинского района допустил опрокидывание. В салоне авто находился один. От полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время проводится расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков

У погибшего осталась жена и малолетняя дочь. Мержан Бисенгалиев пришел на службу в органы внутренних дел в 2002 году.

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