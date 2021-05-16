Экс-советница Рейгана попросила у Путина российское гражданство

По ее словам, за это решение в Америке ее, скорее всего, назовут предателем.

Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила президента Владимира Путина предоставить ей российское гражданство, сообщает zakon.kz.

Об этом она заявила в эфире телеканала НТВ.

Я посвятила много лет моей жизни сближению народов России и США. Сегодня крайне важно и необходимо для меня оставаться в России, чтобы продолжить мое дело. Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня", - отметила Масси. По ее словам, за это решение в Америке ее, скорее всего, назовут предателем.

Ранее Сюзанна Масси отмечала, что американский президент Джо Байден в силу своего возраста может не дожить до окончания своего срока. По ее словам, его администрация ничего не знает о России, а заместитель госсекретаря Виктория Нуланд ненавидит Россию.

Сюзанна Масси работала с Рональдом Рейганом в середине 80-х годов. Она была советником президента по Советскому Союзу. Ее прозвали "женщиной, остановившей холодную войну". С 1985 по 1997 год Масси работала научным сотрудником Гарвардского центра русских исследований, а также состояла в правлении Международной лиги по правам человека.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!