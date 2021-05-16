Еще одни доставщики еды устроили протест в Алматы

В chocofood.kz прокомментировали протест своих курьеров.

В Алматы у офиса chocofood.kz в Almaty Towers собрались курьеры для акции протеста. По их словам, они недовольны оплатой труда. Корреспондент zakon.kz в телефонном разговоре с основателем и совладельцем Chocofamily Holding Рамилем Мухоряповым узнал его точку зрения на инцидент.

По словам Рамиля Мухоряпова, ребята хотят повышения зарплаты – но в компании к этому не готовы.

Бонусную систему последний раз мы меняли несколько месяцев назад. Сейчас, в нашем понимании, нет никаких оснований для ее пересмотра. Кому не нравится, имеет право не работать или найти другую работу. Мы никого не держали и не держим. основатель и совладелец Chocofamily Holding Рамиль Мухоряпов

По словам основателя компании, условия оплаты труда в Chocofood замечательные. Курьеры имеют возможность зарабатывать от 200 до 500 тыс. тенге. И очень демократичным способом – подстраиваясь под нужное курьеру время.

Это отличный заработок. Пусть и в непростой работе, хотя специальная компетенция здесь не нужна. Мы думаем, что в этом смысле у нас все хорошо. Рамиль Мухоряпов

Сама история, по словам Рамиля Мухоряпова, непонятно кем инициирована. Но участвует в ней считанное количество людей из множества курьеров компании.

Не могу с уверенностью сказать, что сподвигло их на это. Мы слышим разные версии. Кто-то говорит, что это происки конкурентов. Более того, утверждает, что скоро подобные протесты будут и у Glovo. Но мы никак не хотим на это реагировать и уж тем более кого-то обвинять. Как и не планируем отвечать на подобные акции. Рамиль Мухоряпов

Резюмируя, он снова добавил, что менять ничего в сложившейся ситуации, в Chocofood не будут.

Ранее курьеры службы доставки Wolt вышли на забастовку. Они недовольны тем, что им снизили зарплату на 30%.

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