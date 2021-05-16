Генсек ООН назвал способ решения палестино-израильского конфликта

По мнению Антониу Гутерриша, единственный выход из сложившейся ситуации — возврат к переговорам для создания двух государств со столицей в Иерусалиме.

Переговоры об урегулировании на Ближнем Востоке на основе двухгосударственного решения остаются единственным путем к установлению мира и безопасности. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает zakon.kz.

Выступая на внеочередном заседании Совета Безопасности высокого уровня по палестино-израильскому урегулированию, он отметил, что боевые действия в секторе Газа и Израиле должны прекратиться, передает РИА Новости.

В результате боевых действий создается риск, что израильтяне и палестинцы окажутся вовлечены в спираль насилия с разрушительными последствиями для обоих сообществ и всего региона, что потенциально способно создать новый опасный очаг нестабильности. генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

По его словам, "ООН активно взаимодействует со всеми сторонами в целях достижения немедленного прекращения огня".

Я потрясен нападением на лагерь беженцев в Газе, в результате которого погибли 10 членов одной семьи. Гуманитарные объекты должны быть защищены. генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Журналистам должно быть разрешено работать без страха и преследований. Уничтожение офисов СМИ в Газе вызывает крайнюю озабоченность, - подчеркнул он.

По мнению главы ООН, единственный выход из сложившейся ситуации — возврат к переговорам для создания двух государств со столицей в Иерусалиме.

Ранее 16 мая было обнародовано число жертв с начала обострения палестино-израильского конфликта. Так, с начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян. Палестина в результате израильских обстрелов потеряла более 200 человек.

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