В Нур-Султане проводятся досудебные расследования в отношении должностных лиц ДУИС

Подробная информация по этим фактам в интересах следствия в настоящее время не подлежит разглашению.

В отношении должностных лиц ДУИС по городу Нур-Султан, а также руководителей среднего звена следственных подразделений Департаментов полиции Костанайской и Жамбылской областей проводятся досудебные расследования, передает zakon.kz.

Подробная информация по этим фактам в интересах следствия в настоящее время не подлежит разглашению.

В пресс-службе МВД РК сообщили что, в соответствии с проводимыми реформами, продолжается реализация системных мер по искоренению нарушений законности в собственных рядах.

Когда руководством страны перед МВД была поставлена задача по искоренению коррупции и наведению порядка в рядах полиции, высказывались довольно пессимистичные прогнозы о их невыполнимости. Но сегодня о результатах работы говорят цифры: в два раза меньше фактов взяточничества, на треть – коррупционных уголовных правонарушений. Это данные только за четыре месяца текущего года в сравнении с прошлым годом. Бескомпромиссная борьба будет продолжена, чтобы повысить уровень доверия населения и вернуть гражданам уверенность в полиции. глава МВД Ерлан Тургумбаев

По поручению главы ведомства наибольший акцент делается на повышении у сотрудников антикоррупционного иммунитета, на профилактику, предупреждение и недопущение таких правонарушений.

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