Беларусь лишили этапа Кубка мира по биатлону

Исполнительный комитет IBU принял такое решение "в свете текущей ситуации в Беларуси".

Восьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22 перенесен из центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" (Минск) в финский Контиолахти, передает zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Сообщается, что исполнительный комитет IBU принял такое решение "в свете текущей ситуации в Беларуси". Подчеркивается, что IBU стремится к тому, чтобы обеспечить национальным организационным комитетам уверенность в планировании соревнований.

Кубок мира по биатлону стартует 26 ноября, первый этап пройдет в шведском Эстерсунде. А новый обладатель Кубка мира определится не позднее 20 марта следующего года в Осло. С августа прошлого года в Беларуси продолжается противостояние между властями и оппозицией из-за результатов президентских выборов, на которых по данным ЦИК в шестой раз подряд выиграл действующий президент страны Александр Лукашенко. Несколько месяцев подряд с лета прошлого года в стране проходили массовые несогласованные акции протеста.

В начале февраля 2021 года Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что Латвия примет все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года. Изначально турнир должен был пройти в Минске и Риге в период с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако 18 января IIHF объявила, что Беларусь не примет чемпионат мира. Решение объяснили вопросами безопасности.

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