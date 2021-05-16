Когда реальность круче фотошопа

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Мы предлагаем вам подборку по-настоящему удивительных фотографий со всех уголков мира: от Японии до Нидерландов, от России до США, от Исландии до Танзании.
В эпоху технологического бума никого не удивишь сложными манипуляциями с фото и видео. Например, технология дипфейк способна поменять лицо нелюбимого актера на любимого. Даже встроенные фильтры Instagram могут существенно улучшить качество фото, что и говорить про возможности Photoshоp. Но порой меткий глаз фотографа, мгновенная реакция и удачное стечение обстоятельств способны на то, что не под силу ни одной компьютерной программе, сообщает zakon.kz.
Удивительное открывается равно на снимках профессионалов и на любительских фото. Порой нужное стечение обстоятельств приходится караулить часами, а порой оно буквально "бросается" в объектив. Но столь ли важно как, когда и где была сделана фотография? Главное – ощущение чуда, которое она способна подарить.
Прайя да Маринья, Португалия. Фотограф reubenfields
"Маленький Великий А’Туин". Черепаха реки Мэри с водорослями на панцире
Доктор Кто ошибся местом приземления
Естественная древесная арка на дорожке, ведущей к дому
Завораживающая красота байкальского льда. Фотограф Алексей Трофимов
Яркие цветущие тюльпаны в начале лета 2019-го. Дафэн, Цзянсу, Китай. Фотограф Guomei Yang
Чарынский каньон в Казахстане
Кровеносные сосуды человека, завещавшего своё тело на нужды науки. Экспонат с выставки "Мир тела"
Зимний спарринг оленей в Скалистых горах. Фотограф Зак Роквам
Озеро Макдональдс в Национальном парке Глейшер, штат Монтана. Фотограф @davidmrule
Гусеница мешочница и ее домик. Фотографы Мелвин Йео, Ник Бэй
Вывих шейного позвонка у жирафа. Фотограф Филип Джей Бриггс
Фото солнечного концентратора в Севилье со спутника , Испания
Транспортировка носорога, спасенного от браконьеров в Африке
Луна катится по ступенькам многоэтажки
"Ромашковое море". Цветочный парк в префектуре Кагава, Япония. Фотограф Makoto
Аэрография зимы
Биолюминесцентные водоросли, Джервис-Бей, Австралия. Фотограф Джордан Робинс
Фотограф Милош Симик
Глаза аллигатора в темноте
Розовое озеро, Алтай, Россия
Источник: Cameralabs
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