Турция объявила о начале выхода из локдауна

При этом Эрдоган подчеркнул, что пандемия не позволяет в данный момент устанавливать какие-либо четкие сроки снятия тех или иных ограничений.

Введенный в Турции полный локдаун будет снят 17 мая, после этого в стране начнется контролируемое возвращение к нормальной жизни, сообщает zakon.kz.

С таким обращением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что власти знают о тех, чья работа больше всего пострадала от пандемии, и пообещал в ближайшее время устранить эти проблемы.

Мы объявим наш новый календарь нормализации, который начнется с 17 мая. Это будет один из самых важных пунктов повестки дня нашего первого заседания кабинета министров. Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер также отметил, что эти меры будут вступать в силу параллельно с процессом открытия школ. При этом Эрдоган подчеркнул, что пандемия не позволяет в данный момент устанавливать какие-либо четкие сроки снятия тех или иных ограничений.

Резкий рост числа заразившихся коронавирусом в Турции начался в марте, он достиг своего пика 16 апреля, когда показатель достиг отметки в 63 082 новых случая. В связи с этим власти Турции ввели по всей стране полный локдаун с 29 апреля до 17 мая. В республике были закрыты все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Междугородные поездки осуществляются по обязательному разрешению, общественный транспорт работает с 50-процентной загруженностью.

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