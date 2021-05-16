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В Израиле обрушилась трибуна синагоги - есть раненые

Фото: Википедия 16 мая 2021, 22:47

Около 60 человек получили ранения.

В синагоге в поселении Гиват-Зеев обрушилась трибуна. По некоторым данным, в синагоге находилось примерно 600 человек, передает zakon.kz.

Сообщается, что в результате инцидента около 60 человек получили ранения. Пока неизвестно количество тяжело раненых и средней степени тяжести. Это произошло во время празднования Шавуота - одного из главных еврейских праздников, во время которого принято совершать паломничество.

Подробности инцидента уточняются.

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