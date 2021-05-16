В Израиле обрушилась трибуна синагоги - есть раненые

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Около 60 человек получили ранения.
В синагоге в поселении Гиват-Зеев обрушилась трибуна. По некоторым данным, в синагоге находилось примерно 600 человек, передает zakon.kz.
Сообщается, что в результате инцидента около 60 человек получили ранения. Пока неизвестно количество тяжело раненых и средней степени тяжести. Это произошло во время празднования Шавуота - одного из главных еврейских праздников, во время которого принято совершать паломничество.
Подробности инцидента уточняются.
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