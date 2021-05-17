Вместо Хабиба - Оливейра нокаутировал Чендлера и стал новым чемпионом UFC

Схватка прошла в Хьюстоне (США) на 262-м номерном турнире промоушена и завершилась победой бразильца нокаутом во втором раунде.

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Чарльз Оливейра завоевал вакантный пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг), сообщает zakon.kz.

Схватка прошла в Хьюстоне (США) на 262-м номерном турнире промоушена и завершилась победой бразильца нокаутом во втором раунде, передает РИА Новости.

Бразилец, выступающий в лиге уже почти 11 лет, подходил к схватке на серии из восьми побед, так что вопросов по поводу его притязаний на титул не было никаких. А вот Майкл Чендлер выходил лишь на второй поединок в карьере в UFC. Экс-чемпион Bellator дебютировал в промоушене лишь в январе 2021 года. Тогда он быстро нокаутировал Дэна Хукера. А уже в марте Дана Уайт объявил, что Железный поборется за титул.

Первый раунд забрал Чендлер: несмотря на пропущенный тейкдаун и попытки бразильца задушить, Майкл смог выбраться из проигрышной позиции, отправил Чарльза в нокдаун и контролировал сверху в партере.

Но в самом начале второго раунда Оливейра мощно попал левым боковым, потряс Чендлера и стремительно добил его.

Всего на счету 31-летнего Оливейры 31 победа и 8 поражений, в активе 35-летнего Чендлера — 22 победы и 6 поражений.

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