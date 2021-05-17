В ВОЗ предупредили о риске инсульта из-за сверхурочной работы

Всемирная организация здравоохранения выступила за принятие законов, запрещающих переработки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что сверхурочная работа дольше 55 часов в неделю увеличивает риск инсульта на 35 процентов, а смерти от ишемической болезни сердца на 17 процентов, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Такие данные приводятся в докладе ВОЗ и Международной организации (МОТ).

В докладе говорится, что в 2016 году 398 тыс. человек умерли от инсульта и 347 тыс. от болезни сердца, "потому что работали не менее 55 часов в неделю". С 2000 по 2016 год года смертность от инсульта, связанная с чрезмерной продолжительностью работы, выросла 19%, а от болезни сердца - на 42%.

Особенно сильно переработка сказывается на здоровье мужчин, на которых приходится 72% всех смертей. При этом число людей, которые чрезмерно много работают, "растет и составляет сейчас 9% населения мира".

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что ни одна работа не стоит того, чтобы подвергать себя риску инсульта или заболевания сердца. Он добавил, что из-за пандемии коронавируса многие люди перешли на удаленную занятость, в результате чего зачастую стирается грань между домом и работой. Кроме того, ряд компаний вынужденно экономят средства, поэтому сотрудники работают больше за свою прежнюю зарплату.

Глава организации порекомендовал работодателям составить ограничения продолжительности труда для защиты здоровья персонала. Всемирная организация здравоохранения выступила за принятие законов, запрещающих переработки.

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