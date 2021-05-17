Беларусь будет добиваться признания геноцида своего народа во время ВОВ

По словам главы надзорного ведомства, в Беларуси нет района, которого не коснулась бы война.

Беларусь планирует представить в международный трибунал доказательства для официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Он отметил, что в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусов установлено, что данные о количестве уничтоженного мирного населения могут оказаться значительно выше. Как рассказал Швед в эфире телеканала "Беларусь-1", в рамках расследования генпрокуратура проводит разные виды работ, в том числе раскопки, поиски и опросы свидетелей, изучение архивов с привлечением профессиональных историков.

По словам главы надзорного ведомства, в Беларуси нет района, которого не коснулась бы война. Поэтому люди сами обращаются в органы следствия, пишут заявления, а очевидцы дают свидетельские показания. Швед подчеркнул, что геноцид не имеет срока давности, поэтому преступники должны понести заслуженное наказание.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "О недопущении реабилитации нацизма". Генеральный прокурор возбудил уголовное дело по факту геноцида белорусского населения в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период.

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