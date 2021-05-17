Токаев и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

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Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Казахстана.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом государства-члена Организации Договора о коллективной безопасности, Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Армении.
Собеседники обсудили сложившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию.
Никол Пашинян посчитал недопустимым посягательство Азербайджана на суверенную территорию Армении и подчеркнул важность сопоставления позиций партнёров по ОДКБ для решения вопроса, – говорится в сообщении.
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