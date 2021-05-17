За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрировано 2089 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2089 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 360 193 случая, из них:
- в городе Нур-Султан –284,
- в городе Алматы – 549,
- в городе Шымкенте – 86,
- в Акмолинской области – 153,
- в Актюбинской области - 50,
- в Алматинской области – 125,
- в Атырауской области – 77,
- в ВКО – 74,
- в Жамбылской области – 32,
- в ЗКО – 97,
- в Карагандинской области – 346,
- в Костанайской области – 32,
- в Кызылординской области – 16,
- в Мангистауской области – 39,
- в Павлодарской области – 87,
- в СКО – 12,
- в Туркестанской области – 30.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1738 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 367,
- в городе Алматы - 467,
- в Актюбинской области- 73,
- в Алматинской области - 299,
- в Атырауской области - 77,
- в ВКО - 76,
- в Жамбылской области - 57,
- в ЗКО - 20,
- в Карагандинской области - 236,
- в Кызылординской области - 4,
- в Мангыстауской области - 2,
- в Павлодарской области - 41,
- в СКО - 7,
- в Туркестанской области - 12.
- Всего в стране выздоровело 317 741 человек от COVID-19⠀
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