За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах Казахстана

За прошедшие сутки зарегистрировано 2089 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2089 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 360 193 случая, из них:

в городе Нур-Султан –284,

в городе Алматы – 549,

в городе Шымкенте – 86,

в Акмолинской области – 153,

в Актюбинской области - 50,

в Алматинской области – 125,

в Атырауской области – 77,

в ВКО – 74,

в Жамбылской области – 32,

в ЗКО – 97,

в Карагандинской области – 346,

в Костанайской области – 32,

в Кызылординской области – 16,

в Мангистауской области – 39,

в Павлодарской области – 87,

в СКО – 12,

в Туркестанской области – 30.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1738 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 367,

в городе Алматы - 467,

в Актюбинской области- 73,

в Алматинской области - 299,

в Атырауской области - 77,

в ВКО - 76,

в Жамбылской области - 57,

в ЗКО - 20,

в Карагандинской области - 236,

в Кызылординской области - 4,

в Мангыстауской области - 2,

в Павлодарской области - 41,

в СКО - 7,

в Туркестанской области - 12.

Всего в стране выздоровело 317 741 человек от COVID-19⠀

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