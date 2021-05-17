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За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах Казахстана

Фото: 24kz 17 мая 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 2089 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 16 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2089 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 360 193 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан –284,
  • в городе Алматы – 549,
  • в городе Шымкенте – 86,
  • в Акмолинской области – 153,
  • в Актюбинской области - 50,
  • в Алматинской области – 125,
  • в Атырауской области – 77,
  • в ВКО – 74,
  • в Жамбылской области – 32,
  • в ЗКО – 97,
  • в Карагандинской области – 346,
  • в Костанайской области – 32,
  • в Кызылординской области – 16,
  • в Мангистауской области – 39,
  • в Павлодарской области – 87,
  • в СКО – 12,
  • в Туркестанской области – 30.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1738 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 367,
  • в городе Алматы - 467,
  • в Актюбинской области- 73,
  • в Алматинской области - 299,
  • в Атырауской области - 77,
  • в ВКО - 76,
  • в Жамбылской области - 57,
  • в ЗКО - 20,
  • в Карагандинской области - 236,
  • в Кызылординской области - 4,
  • в Мангыстауской области - 2,
  • в Павлодарской области - 41,
  • в СКО - 7,
  • в Туркестанской области - 12.
  • Всего в стране выздоровело 317 741 человек от COVID-19⠀

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