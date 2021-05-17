Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.7.

Ночью 16 мая на границе Казахстана с Китаем произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

16 мая 2021г. в 22 час 45 мин 20 сек Алматинского времени (16 мая 2021г. в 16 час 45 мин 20 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 352 км на северо-восток от г. Алматы на границе Китая и Казахстана. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.3.Магнитуда MPV 4.7.Координаты эпицентра 45.05° с.ш. 80.49° в.д.Глубина 15 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!