"Евровидение-2021" официально стартовал в Роттердаме

Конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.

В Роттердаме началась церемония чествования стран — участниц песенного конкурса Евровидение "Бирюзовая дорожка", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Традиционное дефиле участников проходит в круизном терминале города.

Большинство делегаций собрались на берегу реки Ньиве-Маас, по ковровой дорожке прошли исполнители из России, Литвы, Германии, Словении, Франции, Италии, Испании, Северной Македонии, Нидерландов, Израиля, Великобритании, Швеции, Бельгии, Ирландии, Азербайджана, Кипра, Норвегии, Хорватии, Украины, Эстонии, Сан-Марино, Чехии, Греции, Австрии, Грузии, Молдавии, Португалии, Сербии, Финляндии, Албании, Швейцарии, Латвии, Болгарии и Дании.

Однако на церемонии появятся далеко не все участники конкурса. На дорожку не выйдут представители Польши и Исландии, так как в их командах выявили коронавирус. Теперь все члены делегаций обязаны пройти ПЦР-тест и уйти на самоизоляцию.

В качестве меры предосторожности делегации Румынии и Мальты не примут участия в мероприятии "Бирюзовая дорожка" из-за двух ранее зарегистрированных положительных COVID-тестов у членов других делегаций, проживающих в том же отеле, — добавили в пресс-службе Евровидения.

Конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.

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