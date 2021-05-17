В США завершился конкурс красоты "Мисс Вселенная"

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Первое место досталась представительнице Мексики.
16 мая в Майами прошел финал масштабного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная 2020 - 2021», передает zakon.kz.
За корону состязались 74 девушки из разных уголков мира.
Победительницей конкурса и обладательницей титула "Мисс Вселенная 2020 - 2021" стала представительница Мексики Андреа Меза!
Далее места жюри распределило так:
1 Вице-Мисс - Джулия Гама из Бразилии.
4 Вице - Мисс - Кимберли Хименез из Доминиканской Республики.
Фото: angelopedia.com
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