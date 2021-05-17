Названо лучшее время для завтрака

Полное отсутствие завтрака может быть опасно для некоторых людей.

Завтрак считается самым важным приемом пищи, сообщает zakon.kz.

Лучшее время для него – первые полтора часа после пробуждения. Об этом в интервью Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

Завтракать нужно в течение полутора часов после того, как вы проснулись. Разница в несколько минут, даже в полчаса, особой роли играть не будет. Завтрак должен дать вам энергию на движение, на мозговую деятельность, чтобы прошла сонливость. Для этого не только душ предназначен, но и завтрак, – сказал Бобровский.

Лучше всего, если завтрак в будние дни будет примерно в одно и то же время.

Если речь идет о выходных, то два дня в неделю особо на ситуацию не влияют, главное, чтобы в рабочие дни вы употребляли пищу в одно и то же время. Это влияет практически на все системы и органы человека. Когда прием пищи происходит в одно и то же время, к этому времени адаптируется пищеварительная система, нервная система. Одно и то же время позволяет человеку насытиться адекватным количеством пищи, – объяснил врач.

Стоит отметить, что полное отсутствие завтрака может быть опасно для некоторых людей.

Примерно у 30-40% людей, имеющих избыточной вес, есть расстройство пищевого поведения, которое проявляется в виде ночного либо вечернего жора. Один из главных симптомов такого переедания – утреннее нежелание есть. Поэтому если у человека лишний вес и утром он ничего не хочет есть, а вечером или ночью переедает, однозначная рекомендация – завтракать через "не могу" и через "не хочу". Иначе отсутствие завтрака чревато усилением симптомов вечернего и ночного переедания, – добавил он.

Бобровский заключил, что отсутствие завтрака может быть вполне нормальным, если у человека нет избыточного веса и других нарушений пищевого поведения.

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