Мошенника, находившегося в розыске 13 лет, задержали в Москве 

Ведется досудебное расследование.

Туркестанские полицейские задержали мошенника в Москве, находившегося в розыске 13 лет, передает zakon.kz.

В 2008 году с заявлением в полицию обратился мужчина о том, что некий знакомый обещал приобрести крупную партию мяса в Узбекистане и выманил у него 2,5 миллиона тенге, - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

Подозреваемого задержали в Москве. Он на протяжении 10 лет работал в России.

По информации полиции, похищенные деньги вернули законному владельцу.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье "Мошенничество".

Ведется досудебное расследование.

Мужчина находится под стражей.

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