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Ситуация с коронавирусом изменилась после выходных в Казахстане

Фото: zakon.kz/Золотухин 17 мая 2021, 10:24

В "желтой" зоне находятся три региона.

На 17 мая в "красной" зоне по коронавирусу находятся семь регионов, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.

Ситуация выглядит следующим образом:

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области. ⠀В "желтой" зоне: Актюбинская, Алматинская, Павлодарская области. ⠀В "зеленой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская , Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

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