Ситуация с коронавирусом изменилась после выходных в Казахстане

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В "желтой" зоне находятся три региона.
На 17 мая в "красной" зоне по коронавирусу находятся семь регионов, сообщает zakon.kz.
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.
Ситуация выглядит следующим образом:
В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области. ⠀В "желтой" зоне: Актюбинская, Алматинская, Павлодарская области. ⠀В "зеленой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская , Кызылординская и Северо-Казахстанская области.
Читайте также:
За последние сутки COVID-19 выявлен во всех регионах Казахстана
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!