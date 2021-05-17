Флаг ЛГБТ появился на посольстве США в Нур-Султане

Казахстанцы активно обсуждают появление флага ЛГБТ на здании посольства США. Выяснилось, что это такая традиция американской стороны - поддержать людей с нетрадиционной ориентацией.

Астанчане активно обсуждают флаг ЛГБТ, появившийся на здании посольства США в Казахстане, передает zakon.kz.

Фото стали распространять с вечера 16 мая. Казахстанцев это озадачило. Позиция у людей разная. Некоторые высказались за то, что ничего плохого в людях нетрадиционной ориентации нет, но возводить это в публичный культ не стоит. Другие отмечают, что это американская позиция, ничего противозаконного в этом нет. Многие отнеслись к этому просто негативно.

Причина появления флага ЛГБТ объясняется на странице посольства США в соцсетях.

Сегодня мы отмечаем ежегодный Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией (IDAHOBiT), - сказано в сообщении посольства.

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