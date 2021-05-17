Названы опасные алкогольные напитки

Приложение zakon.kz
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Употреблять алкоголь натощак особенно опасно.
Британский врач Симран Дио назвала самые опасные алкогольные напитки, сообщает zakon.kz.
Газированные напитки и коктейли могут вызвать быстрое и сильное опьянение, поскольку в них содержится газ, повышающий давление в желудке. В результате алкоголь быстрее попадает в кровь, - рассказала доктор.
Также опасными свойствами обладают игристые вина и джин-тоник.
Смешивание разного алкоголя не приводит напрямую к быстрому повышению количества спирта в крови. Но человек не чувствует опьянения и может пить еще и еще, - подчеркнула она.
По информации Ren.tv, употреблять алкоголь натощак особенно опасно.
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