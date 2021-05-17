Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Названы опасные алкогольные напитки

Фото: pixnio.com 17 мая 2021, 11:08

Употреблять алкоголь натощак особенно опасно.

Британский врач Симран Дио назвала самые опасные алкогольные напитки, сообщает zakon.kz.

Газированные напитки и коктейли могут вызвать быстрое и сильное опьянение, поскольку в них содержится газ, повышающий давление в желудке. В результате алкоголь быстрее попадает в кровь, - рассказала доктор.

Также опасными свойствами обладают игристые вина и джин-тоник.

Смешивание разного алкоголя не приводит напрямую к быстрому повышению количества спирта в крови. Но человек не чувствует опьянения и может пить еще и еще, - подчеркнула она.

По информации Ren.tv, употреблять алкоголь натощак особенно опасно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬8
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Кызылординка Камилла Серикбай показала национальный костюм на «Мисс Вселенная»
Женщина попала в реанимацию после окрашивания волос в салоне красоты Уральска