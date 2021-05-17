Доллар подешевел после выходных

Курс доллара снизился почти на 1,5 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,14 тенге, снизившись на 1,48 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,5-427,9 тенге, евро – 518-520,1 тенге, рос. рубль - 5,77-5,83 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 17 мая.

Июньские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,12%, составив $65,45 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле повысились на 0,10% — до $68,78 за баррель.

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