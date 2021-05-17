В Казахстане проверяют оружейные магазины после трагедии в Казани

11 мая в Казани в результате нападения на школу погибли 9 человек, еще 18 были ранены.

Министерство внутренних дел начало проверки на законность реализации оружия и боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қару", которое началось сегодня, будет проведена проверка на законность реализации оружия и боеприпасов, условий их безопасного хранения в оружейных магазинах, а также у юридических и физических лиц, являющихся владельцами огнестрельного оружия, - сообщил Ораз на брифинге в МВД.

Он отметил, что также будет проводиться постоянный мониторинг социальных сетей для выявления и реагирования на факты пропаганды жестокости и насилия.

11 мая в Казани в результате нападения на школу погибли 9 человек, еще 18 были ранены. Сообщалось, что один ученик пронес оружие и ранил одноклассников. Позднее стрелка удалось задержать.

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Ранее депутаты Казахстана высказались о ситуации в казахстанских школах. Они попросили премьер-министра ужесточить контроль за выдачей разрешения на огнестрельное оружие, а также усилить охрану в объектах образования.

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Тамила Языкова, Нур-Султан

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