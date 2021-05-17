Трех казахстанцев депортировали из США за мошенничество

Они помещены в изолятор временного содержания.

Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана при содействии компетентных органов США были установлены и задержаны три казахстанца, скрывавшиеся от следствия на американской территории, передает корреспондент zakon.kz.

Они были объявлены в международных розыск по запросам полиции Казахстана за мошенничество в особо крупном размере в Нур-Султане и Алматы.

На прошлой неделе разыскиваемые были депортированы в Казахстан и помещены в изолятор временного содержания, - отметил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.

Он добавил, что в последнее время география задержаний казахстанцев на территории зарубежных государств значительно расширилась.

Так, за последние пять лет были установлены и задержаны разыскиваемые лица в странах СНГ, Германии, Грузии, Турции, США, Израиля, Арабских Эмиратов, Финляндии, Великобритании, Канады, Сенегала, Испании, Таиланда, Румынии, Португалии, Болгарии, Австрии, Китая, Швеции, Македонии, Польши, Дании, Греции, Хорватии.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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