Имбирь для похудения: правда или миф?

Имбирь полезен, но вот поможет ли он похудеть? Об этом рассказала российский эндокринолог. В первую очередь она рекомендует начать правильно питаться, и лишь потом имбирь станет помощником в процессе похудения.

В народе считается, что имбирь является отличным средством для похудения. Так ли это, ответила российский эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова, передает zakon.kz.

Врач отметила, что корень имбиря содержит много полезных веществ: витамины С, B1 и B2, кальций, калий, железо, фосфор, никотиновая и линолевая кислоты и др. Совместно они ускоряют обмен веществ, улучшают самочувствие, нормализуют давление, укрепляют сосуды. Но ждать, что лишний вес волшебным образом уйдет, не стоит.

Сам по себе имбирь и вещества, входящие в его состав, не могут способствовать снижению веса и уменьшению жировых отложений. Убеждение, что имбирь способствует снижению веса сродни поиску волшебной таблетки и какого-то волшебного способа похудения, - сказала Филлипова "Пятому каналу".

По словам специалиста, успеха в похудении достичь можно, если полностью перестроить образ жизни. Например, сотрудник офиса сможет похудеть, если пойдет в бассейн, и откажется от фастфуда. А также снизит употребление алкоголя.

Если не перестраиваться, имбирь будет просто полезной добавкой к питанию и не более.

Чтобы жировая ткань расщеплялась, нам необходимо действие множества факторов: питание как основа, коррекция рациона, конечно же, добавление физической активности и коррекция образа жизни в целом, - заключила медик.

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