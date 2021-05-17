Как усилят охрану в школах Казахстана

В крупных городах уже привлекаются специализированные частные охранные организации.

Все учреждения образования в Казахстане обязательно будут оснащаться системами видеонаблюдения и специализированной охраной, передает корреспондент zakon.kz.

Учреждения образования сегодня в большинстве отнесены к категории объектов, уязвимых в террористическом отношении. В начале мая постановлением правительства были утверждены новые требования к организации антитеррористической защиты таких объектов. Если раньше эти требования носили рекомендательный характер, то теперь объекты образования будут обязательно оснащаться системами для наблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, "тревожными кнопками", специализированной охраной и системами допуска, - сообщил председатель Комитета административной полиции МВД Мурат Баймукашев.

Так, в крупных городах уже привлекаются специализированные частные охранные организации. Учреждениями образования заключены договоры с охранными фирмами в 11 регионах: Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, городах Нур-Султан и Алматы. Сегодня ими охраняются пока 408 школ.

Также вводится контрольно-пропускная система - это турникеты и системы электронного допуска. В частности, в более 1 тыс. школ установлены пульты централизованного наблюдения с подключением к "тревожным кнопкам", - добавил он.

Кроме того, Министерством образования разрабатывается соответствующая инструкция, которая будет включать подробный порядок действий педагогов и учащихся при возникновении террористической угрозы.

В связи с событиями в Казани, в министерстве проведено экстренное совещание с руководством органов внутренних дел. Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности детей и взрослых в учреждениях национальной системы образования. По поручению главы государства в короткие сроки совместно с органами образования будут обследованы все без исключения школы на антитеррористическую защищенность. На днях эту работу закончим, - пояснил Мурат Баймукашев.

По результатам в Правительство будет внесен пакет предложений по усилению технической укрепленности и пропускного режима в организациях образования.

11 мая в Казани в результате нападения на школу погибли 9 человек, еще 18 были ранены. Сообщалось, что один ученик пронес оружие и ранил одноклассников. Позднее стрелка удалось задержать.

Ранее депутаты Казахстана высказались о ситуации в казахстанских школах. Они попросили премьер-министра ужесточить контроль за выдачей разрешения на огнестрельное оружие, а также усилить охрану в объектах образования.

Читайте также:

Стрельба в Казани: КНБ РК ужесточает контроль в школах

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!