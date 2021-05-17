Платить ли КПН в случае отсутствия доходов у нерезедентов?

Готовятся поправки в Налоговый кодекс.

Ситуацию с налоговой отчетностью по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента, разъяснили в Комитете государственных доходов в связи с возникающими вопросами, передает zakon.kz.

По информации комитета, действующим налоговым законодательством не предусматривается освобождение налогоплательщиков от представления налоговой отчетности по форме 101.04 в случае отсутствия выплаты доходов нерезидентам.

Вместе с тем, признавая тот факт, что данный вопрос вызвал широкий общественный резонанс, и принимая во внимание, что представление данной отчетности повлечет за собой дополнительную нагрузку как на предпринимателей, так и на работу информационных систем налоговых органов, Комитетом проводятся мероприятия по внесению изменений в Налоговый кодекс в части исключения обязательности представления расчета по ф. 101.04 при отсутствии выплаты доходов нерезидентам, - пояснили в ведомстве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!