Вакцинация от коронавируса пока остается добровольной

Но, если потребуется для обеспечения коллективного иммунитета, не исключено что она станет обязательной.

Не исключена вероятность, что вакцинация от Сovid-19 в будущем станет обязательной и войдет в календарь прививок, передает zakon.kz.

Но сейчас пока такой необходимости нет, потому темпы вакцининирования пока весьма неплохие, - рассказала во время онлайн-брифинга врио замруководителя городского управления общественного здоровья Лаура Мырзагали.

Также в ходе брифинга было озвучено, что на сегодня известно о 44 казахстанцах, которые заболели вирусом после прививки. Но спикер уточнила, что такое не исключено, но болезнь в любом случае протекает в легкой форме и вероятность летальных исходов крайне мала.

Был поднят вопрос, можно ли вакцинироваться аллергикам и людям, пережившим анафилактический шок и переболевшим отеком Квинке? Со слов спикера, такие люди тоже могут ставить себе прививки, но это обязательно должно происходить в стационаре, чтобы в случае чего врачи могли немедленно оказать им помощь.

Насчет приобретения в медучреждениях липовых справок о прививке от коронавируса Лаура Мырзагали уточнила, что в Алматы зарегистрировано пока два таких случаях и ими сейчас занимается полиция. Управление общественного здоровья делает все возможное для пресечения подобных инцидентов и в случае повторения истории немедленно их обнародует.

Статистика по Алматы на 16 мая 2021 года – 270 568 привившихся человек.

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