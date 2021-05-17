Казахстан ввел запрет на ввоз отдельных видов цемента

Запрет вводится сроком на шесть месяцев.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК подписал приказ от 30 апреля 2021 года "О некоторых вопросах регулирования ввоза отдельных видов цемента", передает zakon.kz.

В частности, вводится запрет сроком на шесть месяцев на ввоз из третьих стран на территорию Казахстана отдельных видов цемента: клинкеры цементные, портландцемент, портландцемент прочий, цемент глиноземистый, цементы гидравлические прочие.

Приказ вводится в действие с 25 мая 2021 года.

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