Беркут отрицает причастность к розыгрышам от его имени

Будьте осторожны, певец не проводит розыгрыши.

Певец Айбек Жансеитов, более известный как Беркут, предупредил поклонников о том, что от его имени мошенники проводят розыгрыши, сообщает zakon.kz.

Мы не проводим никакие розыгрыши! Это мошенники! Будьте осторожны! Все что мы делаем, мы выставляем здесь. На этой странице. Так что берегите себя! – написал Жансеитов на своей странице в Instagram.

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