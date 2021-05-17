Розыгрыш квартир каждый месяц. Halyk Bank разыгрывает 7 квартир в Алматы

Взять кредит или рассрочку можно один раз, а вот принять участие можно во всех 7 розыгрышах.

Вы просили, мы сделали - Halyk Bank вновь разыгрывает новые квартиры в жилом комплексе "Хан-Тенгри" в Алматы. Теперь, у казахстанцев есть уникальная возможность выиграть одну из 7 новых квартир в экологически чистом районе южной столицы. Масштабная акция стартовала 11 мая и продлится до 20 декабря 2021 года.

Акция прошлого года была воспринята казахстанцами на ура. Тысячи положительных отзывов, более миллиона зрителей, которые смотрели розыгрыши в прямых эфирах одновременно, а победители акции, ставшие обладателями трех алматинских квартир в ЖК "Хан-Тенгри", стали народными и узнаваемыми в своих регионах. Именно поэтому, в этом году, по многочисленным просьбам своих клиентов, Halyk Bank увеличивает шансы каждого и разыгрывает целых 7 квартир в Алматы.

Итак, зачем брать просто кредит, просто рассрочку, или просто совершать покупки в онлайн магазинах в рассрочку или в кредит? Если это можно сделать с тройной выгодной в Halyk Bank? Ведь помимо низких ставок и беспроцентной рассрочки на 24 месяца, у вас есть целых три шанса в месяц стать победителем в акциях от Halyk Bank! Первое – у вас есть уникальная возможность выиграть одну из 7 квартир, которая разыгрывается каждый месяц, второе – есть шанс выиграть iPhone 12, который разыгрывается каждую неделю и третье – вы можете выиграть и вернуть 100% бонусами всю оплату за коммунальные платежи.

Чтобы принять участие в акции розыгрыша квартир достаточно выполнить два простых условия. Первое - взять кредит или рассрочку в Halyk Bank, второе обязательно условие - оплачивать услуги в приложении Halyk Homebank каждый месяц. Розыгрыш первой квартиры состоится уже в июне.

Итак, условие №1. Какие виды кредитов участвуют в акции?

Рассрочка:

· Онлайн-рассрочка в приложении Halyk Homebank до 24-х месяцев без процентов и переплаты в сети партнеров банка

· Рассрочка 0-0-24 оформленная через в Halyk Market от 200 000 ₸

Беззалоговые кредиты:

· Онлайн-кредит в приложении Halyk Homebank на сумму от 200 000 ₸

· Кредит без залога в отделении на сумму от 500 000 ₸

· Кредит на неотложные нужды от 1 000 000 ₸

Залоговые кредиты

· Ипотечный заем от 1 000 000 ₸ (в том числе по государственным программам "7-20-25", "Баспана Хит")

· Автокредит, в том числе в автосалонах партнеров, за исключением льготного кредитования.

Взять кредит или рассрочку можно один раз, а вот принять участие можно во всех 7 розыгрышах. Каким образом? Для этого нужно выполнить второе условие – совершать платежи в приложении Halyk Homebank. Важно отметить, что чем раньше вы возьмете кредит и будете ежемесячно выполнять второе условие – тем больше у вас шансов выиграть квартиру.

Условие № 2. Какие платежи нужно совершить в приложении Halyk Homebank?

Для того, чтобы выполнить второе условие акции, в период с мая по декабрь 2021 года (до 20-го числа каждого месяца) в приложении Halyk Homebank необходимо совершать не менее одного платежа на сумму от 1000 тенге. Таким образом, совершая привычные платежи без комиссий и с бонусами в приложении Halyk Homebank, у вас есть 7 шансов выиграть квартиру. Но если вы хотите увеличить шансы на выигрыш, то вы можете несколько раз в месяц совершать несколько платежей* по разным категориям, таким способом вы получаете дополнительные шансы в ежемесячном розыгрыше. К примеру, если вы совершили 1 платеж за мобильную связь, 1 за интернет, 1 за коммуналку, то вы будете включены в список розыгрыша 3 раза. Отметим, что стандартные платежи еще никогда не были такими привлекательными и выгодными!

Но это еще не все! Оплачивая услуги через Halyk Homebank вы также становитесь участником в розыгрыше утешительных призов - iPhone 12 и 100 % возвратные бонусы за коммуналку каждую неделю, для этого надо просто совершать платежи каждую неделю в приложении Halyk Homebank.

Используйте новые возможности приблизить Вашу мечту и выиграть новую квартиру в южной столице – получите кредит по акции "Розыгрыш квартиры каждый месяц от Halyk Bank", совершайте платежи в Halyk Homebank и выиграйте новую квартиру в жилом комплексе "Хан-Тенгри" в Алматы!

Все свежие новости по акции – в аккаунтах Halyk Bank в Instagram (@halykbank.kz), Facebook, чтобы быть в курсе последних новостей об акции и узнавать о дате розыгрыша и результатах.

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*В розыгрыше участвуют максимум 10 платежей в разных категориях (коммунальные, образование, за мобильную связь и проч.)

** В розыгрыше не участвуют:

· Сотрудники Halyk Bank

· Лица, связанные с Банком особыми отношениями

· Клиенты, выигравшие квартиру в рамках настоящего розыгрыша

· Клиенты, которые на дату формирования списков для проведения розыгрыша:

· Совершили полное или частичное досрочное погашение по кредитам, участвующим в розыгрыше

· Допускали просрочку по кредитам, участвующим в розыгрыше

· Имеют текущую просрочку по любому кредиту в Банке

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