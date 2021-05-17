Эскиз нового моста показали в акимате Нур-Султана

Мост позволит объединить единым кластером два парка – парк Первого Президента и парк вдоль реки Ишим. Тем самым горожане смогут беспрепятственно прогуливаться между районами.

В Нур-Султане появятся новый мост и бульвар, передает zakon.kz.

Об этом рассказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Вдоль проспекта Б. Момышулы до набережной благоустроим пешеходный бульвар. На территории волнообразной аллеи планируем установить столы для настольного тенниса и шахмат, теневые зоны для отдыха и качели. Данная прогулочная достопримечательность сыграет роль создания эко-маршрута, объединяя Триатлон-парк с новым сиреневым садом. Там высадим свыше тысячи саженцев сирены. Там будет своего рода сиреневый сад, - сообщил аким столицы.

Масштабно благоустраивать Триатлон-парк начали в прошлом году. Тогда в городе благоустроили подмостовые пространства. Под мостом (ул. Сарайшык) открыли несколько зон для занятий спортом, на территории парка установили футбольные поля. Данное подмостовое пространство является неким мостом между Триатлон и Президентским парками, которое в этом году также продолжат развивать.

В парке Первого Президента установили теневые навесы, качели, три фонтана, в том числе с туманным испарением, скамейки и т.д. В текущем году установим баскетбольную площадку, игровую зону. В дальнейшем планируем построить через реку велопешеходный мост.

Данный мост позволит объединить единым кластером два парка – парк Первого Президента и парк вдоль реки Ишим. Тем самым горожане смогут беспрепятственно прогуливаться между районами. Вдоль моста обустроим зоны отдыха, а внутри самого моста установим качели.

При благоустройстве общественных пространств (парков, скверов, бульваров, садов) по поручению главы государства в городе уделяют особое внимание масштабному озеленению, так как это является неотъемлемой частью развития города.

Особенностью текущего озеленения является то, что помимо дворовых территорий, парков, скверов, бульваров, жилых массивов, также приступили к озеленению прилегающих территорий наших достопримечательностей. Это позволит снизить количество так называемых «бетонных мест». К примеру, на территории «Астана Опера» будет свой дубовый сад, в Триатлон-парке – сиреневый сад, на территории нового каздрамтеатра им. К. Куанышбаева и "Астана Балет" - зеленый сад, - сообщил Кульгинов.

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