В Казахстане разрешат ездить по "выделенке" другому транспорту

По полосе общественного транспорта можно будет ездить вне часов "пик" и в выходные дни.

Комитет административной полиции МВДР РК подготовил проект постановления Правительства РК о внесении изменений в Правила дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам, передает zakon.kz.

Так, в Правилах дорожного движения планируется изменить абзац в разделе "18. Приоритет маршрутных транспортных средств".

На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенных знаками 5.9, 5.10.1 - 5.10.3, в период времени с 07.30 до 9.30 часов, с 17.00 до 20.00 часов осуществляется движение и производится остановка общественного транспорта …, а в остальное время и в выходные дни кроме общественного транспорта на этой полосе осуществляют движение и остановку другие транспортные средства, - говорится в новой редакции.

Указанные дорожные знаки выглядят так:

Как отмечается в пояснительной записке, изменения разработаны в соответствии с протокольными поручениями Президента РК, данными на совещании 22 апреля 2021 года, где поручено решить вопрос использования специально выделенных автобусных полос вне часов пик и в выходные дни.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 31 мая.

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