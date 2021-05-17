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Маленькая девочка выпала из движущейся машины в Алматинской области

Фото: Скриншот видео 17 мая 2021, 16:16

Девочка сильно не пострадала, но ее мать привлечена к ответственности.

В Интернете появилось видео, на котором запечатлено, как из автомашины Hyundai Elantra выпадает маленькая девочка, передает zakon.kz.

Как позже выяснили полицейские, за рулем находилась 32-летняя женщина, которая не пристегнутой везла свою 3-х летнюю дочь на заднем пассажирском сиденье.

По информации полиции Алматинской области, инцидент произошел 17 мая около 10 часов утра в поселке Отеген батыр Илийского района.

В отношении женщины возбуждено административное производство, предусматривающее ответственность согласно ст.593 ч.1 КРКобАП.

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